Rusya batan gemiyi çıkarmayacak

Rusya Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Kilyos yakınlarında dün ‘Liman’ isimli batan geminin kalıntılarının denizden çıkarılma çalışmalarının yürütülmeyeceği bildirildi. Açıklamada, “Liman oldukça eski bir gemidir. Geminin yaşı ve Rusya’dan mesafesi dikkate alınırsa, geminin denizden çıkarılma çalışmaları fazla fiyatı yüksek olacak” denildi.

Keza Rusya Deniz Kuvvetleri, “Liman” isimli geminin 1970 yılında yapı edildiğini, kıymetli donanımının olmadığını ve geminin şu lahza 90 metre derinlikte bulunduğunu bildirdi.

“Liman” isimli savaş gemisi dün Kilyos açıklarında, bir önem gemisiyle çarpmıştı. Kaza sonrası Togo isimli tartma gemisi herhangi bir zarar almazken, savaş gemisi boğazın derinliklerine gömülmüştü. “Liman” isimli gemiden 78 personel ise Türk sahil güvenliği kadar kurtarılmıştı.

Tatiyana Şuvalova

