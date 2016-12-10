Rusya Konsolosluğu önünde Kırım eylemi

Galatasaray Meydanı’nda toplanan Kırım Türkleri, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu önüne yürüdü. Eylemciler yürüyüş her tarafında Rusya Lideri Putin ve Rusya aleyhinde sloganlar attı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü çerçevesinde düzenlenen yürüyüşte yöresel kıyafetler giyen Kırımlılar, ellerinde Türk ve Kırım bayrakları taşıdı. Yürüyüş konsolosluk binası önünde son buldu. Açılan büyük Kırım Bayrağının önünde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı ve Kırım milli marşı okunarak, dua edildi. İstanbul Kırım Derneği Başkanı Celal Içten adına basın açıklamasını Elif Bağış okudu. Okunan basın açıklamasında, “Rusya Kırım’ı işgal etmiş. Askeri bir üsse çevirdiği yarımadayı üzerinde yaşamış millet için nefret edilen şey ve endişe kaynağına dönüştürmüştür. İşgalden bu yana Rusya Kırım’daki insanlara aleyhinde bilhassa Kırım Tararlarına karşın insan hakları ihlallerini sürdürmektedir.

Bizler Türkiye’de yaşamakta olan Kırım Türkleri olarak tarihten bugüne yayılmacı ve baskıcı politikasını sürdüren Rusya’nın zorbaca ve haksızca işgal ettiği vatanımız Kırım’dan hemencecik çıkmasını. Ukrayna’ya ast olarak yarımadadaki mevcut yargı ve özgürlüklerin her tarafta tesis edilmesini istiyoruz” denildi.

Eylem konsolosluk binası önüne siyah çelenk bırakılmasıyla son buldu. Polis eylem baştan başa güvenlik tedbiri aldı.

Alper Korkmaz