Rusyada hamsi sahile vurdu
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Rusya’da sahile vuran hamsilerin kovalarla ve filelerle toplandığını gören Trabzonlu balıkçılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu yıl palamut avından istedikleri verimi alamayan ve tüm umutlarını hamsiye bağlayan Trabzonlu balıkçılar son bir haftadır hamsi avının hissedilir derecede azalması üzerine ne yapacaklarını şaşırdılar. Balıkçılar, özellikle Abhazya taraflarında avlanan bol miktardaki ince hamsinin balık fabrikalarına verildiğini belirtirken bunun da hamsinin Karadeniz’deki geleceğini zora soktuğunu belirtiyor.
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