Rusya’dan Gazipaşa Havalimanına ilk charter uçağı 189 yolcuyla indi

Çoğunluğu Rus uyruklu olan kafileyi, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve Alanya Turizm Tanıtım Vakfı (ALTAV) yöneticilerinin de aralarında bulunduğu fazla sayıda turizmci karşıladı. Gazipaşa Belediyesi uçaktan inen yolculara meyve ve çiçek ikramında bulundu.

Uçaktan inen birincil yolculardan İrina Krohina, Rusya’da Turizm şirketinde çalıştığını ve dost grubuyla Alanya’ya tatil gerçekleştirmek nedeniyle geldiklerini söyledi. Yolculardan Arina Markaryan da ilk olarak Türkiye’ye geldiğini ve Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi. Türkiye’de bir hafta kalacağını belirten Markaryan, “Çok hoş bir uçuş geçirdim, Türkiye fazla hoş ve korkmuyoruz. Ruslarla Türkler aralarında bir sorun değil” dedi.

Ekaterina İvanova adlı yolcu ise Alanya’ya daha önce iki defa geldiğini ve fazla sevdiğini belirterek, “Dinlenmek, yüzmek ve güneşlenmek için geldim. Bir ay süreyle buradayım. Alanya’yı çok seviyorum” diye konuştu.

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uçuşunun gerçekleştiğini belirtti. Ilk uçuşta 189 yolcunun bulunduğunu dile getiren Somaklar, “Bir ay baştan başa her gün, 27 Mayıs’tan daha sonra ise günde iki kere almak üzere sezon süresince Gazipaşa Alanya Havalimanına uçuş gerçekleştireceğiz. Tüm sezon baştan başa 55 bin yolcuyu Gazipaşa’ya indirmeyi planlıyoruz. Bu da Antalya’ya indireceğimiz yolcunun yüzde 7’sine tekamül ediyor” dedi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Rusya’dan Popeda’dan sonradan gelen ikinci uçağın sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti. Sırada Anex Tour ve Pegasus olduğunu belirten Başkan Çelik, “İnşallah batmış doymuş bir sezon geçireceğiz. Buradan Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’ye olan bu akımın artarak devam etmesini umuyorum” diye konuştu.

Karşılama törenine katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, “Turizmcilerimiz yıl başında umutsuzdular ancak bizler umudumuzu hiç kaybetmedik, iyi olacağını söyledik. Sayın Dışişleri Bakanımızın ve turizmcilerimizin girişimleriyle sürekli olarak umut tazeliyoruz. Bölgemize uğurlu şanslı olmasını diliyorum” dedi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili de bölgede bu sene bambaşka bir Rus tip olacağını belirterek Gazipaşa Havalimanı’nın alan ve tip memnuniyeti için son derece manâlı olduğunu söyledi. Yolcuların inmesinin ardından protokol mensupları, turizmciler ve kabin ekibi birlikte pasta kesti.

Ahmet Mervan Taş