Rüyada kadın ABD Başkanı

Karabük T Tipi Kapalı Canice İnfaz Kurumunun A11 numaralı oda çatısında bir anekdot kağıdı bulundu.

FETÖ’cü tutuklu örgüt üyelerinin birbirlerine gönderdiği belirlenen anekdot kağıdında, bir örgüt mensubunun eşinin rüyasında gördüklerine yer verildiği saptandı.

“Ne vakit isterseniz arayın ben ABD Başkanıyım”

FETÖ örgüt üyelerinin rüya yalanlarıyla diri tutulmaya çalışıldıkları ve itirafların önlenmek istendiği belirlendi.

Laf konusu anekdot kağıdında şu ifadeler yer aldı: “Bir arkadaşın eşi rüyasında Medrese-i Yusufiye’den arkadaşları görüyor. Bir kazandalar ve altlarında ateş yanıyor. Daha Sonra bir konferans salonunda buluyor kendisini, karşısında bir bayan bu işin takipçisi olduğunu sonlarına değin yardım olacağını, bu işin peşini bırakmayacağını söylüyor ve cep telefonunu bile vererek eşlere ‘ne vakit isterseniz arayın ben ABD Başkanıyım’ diyor.”