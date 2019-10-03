ANKARA (AA) – Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Havaya, suya ve ekmeğe ihtiyaç duyduğumuz gibi bugün ülke ve millet olarak özgürlük, adalet ve ahlak temelli yeni bir başlangıca, yeni bir sayfaya ve yeni bir hikayeyi yazmaya ihtiyacımız var." dedi.

Aydın, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkesi olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada, Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun mirasçısı, mazlumların umudu güçlü bir Türkiye olsun istenmiyor. Onun için Türkiye'nin orta ve uzun vadede aç bırakılması, işsiz bırakılması, borca esir edilmesi ve değerlerinden arındırılması projesi yürütülmektedir."

Aydın, son yıllarda ülke ekonomisinde dalgalanmalar yaşandığını belirterek, "Her dört üniversiteli gencimizden birisi işsiz. Yüzde 25'in üzerinde genç işsizimiz var. Bu vahim bir tablodur." değerlendirmesinde bulundu.

Üretime ve doğru yatırımlara öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, "İnanıyoruz ki, ülke ve millet olarak çözemeyeceğimiz, üstesinden gelemeyeceğimizi hiçbir sorun yoktur. Yeter ki kamplaşma ve kutuplaşmaları bir kenara bırakalım." diye konuştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında yaşanan sürece de işaret eden Aydın, "Havaya, suya ve ekmeğe ihtiyaç duyduğumuz gibi bugün ülke ve millet olarak özgürlük, adalet ve ahlak temelli yeni bir başlangıca, yeni bir sayfaya ve yeni bir hikayeyi yazmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.