Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

– “Geçmişte Birinci Dünya Savaşı’na giderken Arapları bize karşı kışkırtmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar. Bu sefer de başka grupla aynı işi yapmaya çalışıyorlar. İnşallah başarılı olamayacaklar”

SİVAS (AA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Geçmişte Birinci Dünya Savaşı’na giderken Arapları bize karşı kışkırtmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar. Bu sefer de başka grupla aynı işi yapmaya çalışıyorlar, inşallah başarılı da olamayacaklar.” dedi.

Sivas’taki temasları kapsamında Vali Davut Gül’ü makamında ziyaret eden Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkede son günlerde yaşanan terör saldırılarına değinerek, şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirten Karamollaoğlu, “Allah yardımcımız olsun. Sanki Osmanlı’nın son dönemi. Bütün dünya ülkeleri buraya gözünü dikmiş. Buradaki halkı da birbirlerini kırdırabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu kavgalar yoksa neden olsun. Geçmişte Birinci Dünya Savaşı’na giderken Arapları bize karşı kışkırtmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar. Bu sefer de başka grupla aynı işi yapmaya çalışıyorlar, inşallah başarılı da olamayacaklar.” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, terör olaylarının herkesi üzdüğünü dile getirerek, “Güvenlik güçlerimize çok büyük görev düşüyor. Son dönemin modası olan ferdi intihar saldırıları takibi çok zor olan bir iş. İnşallah üstesinden gelinecek.” diye konuştu.

Vali Gül ise bu dönemde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Ülke ve ümmet olarak ateş çemberinden geçiyoruz. Terörde kullanılan enstrümanların ne olduğu önemli değil ama baktığınızda kullanılanlar hemen hemen aynı insanlar ve aynı güçler. Zor bir süreç, bu süreci de akıl, bilim, basiretle, birlik ve beraberlikle aşabiliriz.” şeklinde konuştu.

Bireysel eylemlerden ve provokasyonlardan uzak durulması gerektiğine de değinen Gül, şunları söyledi:

“Terörle mücadele devletin asli işi ve bunu devletin güvenlik kuvvetleri, milletin yardımıyla yapar. Ama bireysel hesap görme ortaya çıktığında kaos olur, ona izin vermemek lazım. Çok şükür ilimizde de huzur ve kardeşlik iklimi var. Sivas bu anlamda Türkiye’ye örnek gösterilecek yerlerden biri. İnşallah da hep böyle devam eder.”