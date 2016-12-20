Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

– “Rusya Büyükelçisi’nin vurulması olayı da yaşadıklarımızın üzerine tuz biber oldu. Rusya’dan gelen açıklamalar tabii bizi mutlu etti. Böyle provakasyonlara devlet seviyesinde fırsat verilmemesi önemli”

KAYSERİ (AA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, “Rusya Büyükelçisi’nin vurulması olayı da yaşadıklarımızın üzerine tuz biber oldu. Rusya’dan gelen açıklamalar tabi bizi mutlu etti. Böyle provokasyonlara devlet seviyesinde fırsat verilmemesi önemli.” dedi.

Karamollaoğlu, kentte yaşanan terör saldırısı dolasıyla Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’ya taziye ziyaretinde bulundu.

Burada bir konuşma yapan Temel Karamollaoğlu, terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise şifa diledi.

Tüm Kayseri halkına başsağlığı dileyen Karamollaoğlu, önceki gün hastanede yaralıları ziyaret ettiklerini, sağlık personelinin de bu kapsamda elinden geleni yaptığını gözlemlediklerini aktardı.

Karamollaoğlu, Türkiye’nin birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğu günlerden geçtiğine dikkati çekerek, “Bu badireleri en kısa sürede atlatırız inşallah. Rusya Büyükelçisi’nin vurulması olayı da yaşadıklarımızın üzerine tuz biber oldu. Rusya’dan gelen açıklamalar tabi bizi mutlu etti. Böyle provokasyonlara devlet seviyesinde fırsat verilmemesi önemli.” diye konuştu.

Vali Kamçı ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi gören yaralı sayısının 34 olduğunu, 21 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Kayseri’nin büyük bir birliktelik içinde olduğunu vurgulayan Kamçı, “Kayseri birlik ve beraberlik içinde. Şehitlerimizin ve yaralılarımızın yakınlarını konaklatmak için oteller kapattık. Ancak buna rağmen vatandaşlarımız, yaralı yakınlarını misafir etmek istiyor, oteller barındırmak için ilan veriyor, fabrikalarımız yemek veriyor. İnanılmaz bir birliktelik var. Allah bu birlikteliğimizi bozmasın. Onlar bizim, Kayseri’nin yakınları.” ifadelerini kullandı.

Kamçı, Büyükelçi Karlov’un öldürülmesine de değinerek, “Saldırının tek amacı iyi giden Türkiye-Rusya ilişkilerin bozmak. Bozulursa kimin işine yarar, vatan hainlerinin işine yarayacak. Yoksa Rus Büyükelçisi’nin öldürülmesinin kime ne faydası var.” dedi.