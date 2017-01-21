Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

– “(Cumhurbaşkanlığı sistemi) Bazıları ‘Başkanlık sistemine karşıydınız da şimdi ne oldu?’ gibi şeyler söyleyip abartıyorlar. Yok, biz başkanlık sistemine karşı değiliz ama Meclisten geçen şekliyle mahsurlu olduğu kanaatindeyiz”

KONYA (AA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin, “Bazıları ‘Başkanlık sistemine karşıydınız da şimdi ne oldu?’ gibi şeyler söyleyip abartıyorlar. Yok, biz başkanlık sistemine karşı değiliz ama Meclisten geçen şekliyle mahsurlu olduğu kanaatindeyiz.” dedi.

Karamollaoğlu, Hacı Mahmut İşhanı’ndaki Milli Görüş Kuruluşlarının (Milko) açılışında, parti olarak bütün dertlerinin İslam aleminin ve dünyanın huzura kavuşması olduğunu söyledi.

Türkiye’de artık bir topluluk içerisinde farklı bir kanaatin zikredilmesinin kavgaya sebep olduğunu belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

“Üzülerek söylüyorum Uzak Doğu’da seyrederken gülümsediğimiz, hayret ettiğimiz Meclislerdeki kavgalar, bizim memleketimize de geldi. Aklın hayalin kabul etmeyeceği bir şey. Bugün Mecliste görüşülen kanunları, teklifleri biz de benimsemiyoruz ama biz fikirlerimizi dilimizle dile getirmeyi doğru buluyoruz. Kavgadan bir fayda çıkmıyor.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

“Başkanlık sistemiyle ilgili düşüncemizi daha konu Meclise gelmeden, hazırlıklar yapılırken gündeme getirmiştik. Komisyon çalışmalarının bitmesinin hemen ardından endişe duyduğumuz birtakım konuları başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere bütün parti başkanlarına yazılı mektupla ilettik. Maddeler üzerindeki görüşlerimizi zaman içinde kamuoyuna duyuracağız. Bazıları ‘Başkanlık sistemine karşıydınız da şimdi ne oldu?’ gibi şeyler söyleyip abartıyorlar. Yok, biz başkanlık sistemine karşı değiliz ama Meclisten geçen şekliyle mahsurlu olduğu kanaatindeyiz.”