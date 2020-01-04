Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan ABD-İran gerilimine ilişkin değerlendirme
ANKARA (AA)- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğünü belirterek, "Bugün dünyanın başının en büyük dertlerinden herhalde bir tanesi, hatta en büyüğü ABD'nin Trump başkanlığında dünyanın belası haline gelmesi." dedi.
Karamollaoğlu, Saadet Partisi Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen il başkanları ve il müfettişleri toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve el-Mühendis'in ABD Başkanı Trump'ın emri ile öldürüldüğünü belirten Karamollaoğlu, "ABD adeta harp ilan eder gibi, hem uluslararası hukuku çiğneyerek, hem de doğrudan doğruya kendi anayasalarını ihlal ederek, Trump'ın emri ile İran Devrim muhafızları ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'yi ve el-Mühendis'i bir füze saldırısıyla katletti, şehit etti. Bugün dünyanın başının en büyük dertlerinden herhalde bir tanesi, hatta en büyüğü ABD'nin Trump başkanlığında dünyanın belası haline gelmesi." diye konuştu.
Türkiye'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslümanlara sahip çıkmasını isteyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kamplara doldurulmuşlar, inançlarından uzaklaştırılıyorlar. Ailelerin yanına güya eğitici maksadıyla mutlaka bir erkek veriliyor. Arkasından diyorlar ki 'aslında bu bir eğitim.' Öyle eğitim olmaz olsun. Böyle eğitim düşman başına. Allah yardımcımız olsun, buradaki kardeşlerimize yardım etsin. Fertler olarak bizim üzerimize düşen bir vazife var. Gücümüzün yettiği kadarıyla bütün Çin mallarına tahdit koymalıyız, satın almamalıyız."
Türkiye'nin, Libya'ya asker göndermek için çıkardığı tezkereye ilişkin görüşlerini de açıklayan Karamollaoğlu, "Biz prensip olarak Libya'ya asker göndermesinin gerektiği bir noktada elbette askerin gönderebileceğini düşünürüz. Saadet Partisi olarak Irak'ta uyardığımız gibi Libya'da da arkadaşlarımızı uyarmayı bir vazife biliyoruz." ifadesini kullandı.
Karamollaoğlu Libya'da kalıcı bir barışın silahla değil, taraflar arasında diyalog ve müzakere ile sağlanabileceğine işaret etti.
Bölgedeki tüm gelişmelerin Büyük Orta Doğu projesi için yaşandığını savunan Karamollaoğlu, İslam coğrafyasının da bu planı idrak edip bu planın gerçekleşmesine mani olması gerektiğini kaydetti.
Karamollaoğlu, 2021 yılında erken bir seçime gidileceğini ileri sürerek, partisinden bu seçime hazırlıklı olmasını istedi.
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan ABD-İran gerilimine ilişkin değerlendirme
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