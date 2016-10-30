Saat kaç? Saatler geri alınacak mı? Türkiyede saat kaç? (Telefonun saat ayarları nasıl yapılır?)

Saat şu anda kaç? Vatandaşlar şimdi en çok ‘Türkiye’de saat kaç’ sorusunun cevabını merak ediyor. Kış saati uygulamasının kalkmasıyla birlikte saatler bundan böyle bir saat geriye alınmayacak. Ilk Kez akıllı telefonlar ve bilgisayarlar almak üzere birçok cihazın otomatik saat ayarlara sahip olması nedeniyle pazar sabahına saatiniz bir saat geri dargın olarak uyanabilirsiniz.

yaklaşık olarak 50 milyona yakın mobil cihazın pazar günü saatini otamatik olarak 1 saat geri alması bekleniyor. Bu sorun için irtibat operatörleri şebeke ve baz istasyonlarında saati güncel tutarak önlemlerini alıyor. Ama işletim sistemleri ve aygıt üreticilerinin saatlerde güncelleme yapması gerekiyor. Güncelleme yapılmayan işletim sistemlerinde saat ayarı, ‘otomatik’ yerine ‘manuel ya da elle’ olarak seçilmeli. Windows işletim sistematik bilgisayarlarda ise güncellemelerin yapılması halinde saatler içten ayarda kalacak.

EPDK sayaçlarda düzenlemeye gitti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Bakanlar Kurulu kararıyla sene boyu sürdürülecek olan yaz saati uygulamasının, elektrik sayaçlarındaki tüketimde sapmalara sebep olmasını alıkoymak için düzenleme yaptığını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada; 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde bulunan birinci maddede, “Gün ışığından daha artı muamele etmek nedeniyle; tüm yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03:00’deri itibaren bir saat ileri içerlemek suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır” ifadesi yer aldığı belirtilerek, elektrik tüketimini değer biçmek amaçlı tesis edilen elektronik sayaçlar 30 Ekim 2016 tarihinde daha evvelden programlandığı gibi kendisini otomatik olarak bir saat geri alacağı bildirildi.

Buna göre; kurumdan yapılan açıklamada, laf konusu durumun üç zamanlı tarife üzerinden elektrik tüketen tüketiciler düşünüldüğünde; sayaç saati ile hakiki saat aralarında yer alan bir saatlik ayrım gündüz, puant ve gece vakit dilimlerinde birer saatlik kaymalara ve üç zamanlı tarife dilimlerine göre tüketimlerini belirleyen bu tüketicilerin yanılmasına sebep olacağını belirterek, Bakanlar Kurulu kararı ile yaz saati uygulamasının kesintisiz ülkü getirilmesinin enerji sektörüne yansımalarını yönetmek amacıyla EPDK tarafından ’Yayılma Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Arz Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın değiştirildiğini kaydederek;

“Sayaç saati aralıksız yaz saati uygulamasına kadar güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü aralarında, gündüz dönemi saat 07.00 ile 18.00 aralarında, puant dönemi saat 18.00 ile 23.00 arasında, gece dönemi saat 23.00 ile 07.00 arası olarak, Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise gündüz dönemi saat 06.00 ile 17.00, puant dönemi saat 17.00 ile 22.00 aralarında gece dönemi saat 22.00 ile 06.00 olarak belirlendi.

Sayaç saati aralıksız yaz saati uygulamasına tarafından güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler içinse sene her tarafında gündüz dönemi saat 06.00 ile 17.00 arasında, puant dönemi saat 17.00 ile 22.00 arasında ve gece dönemiyse saat 22.00 ile 06.00 arasında elde etmek üzere uygulanmaya devam edilecek” biçiminde karar alındığı açıklandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya tarafından; hatalı anlama ve uygulamayı durdurmak için elektronik sayaç sahibi olan ve 3 zamanlı tarife üzerinden elektrik kullanan tüketiciler için kesintisiz yaz saati uygulamasına geçilmesi nedeni ile sayaç zamanları güncellenene değin uygulanmak üzere bu düzenleme yapıldığı belirtilerek, nihai faturalara yansıyacak herhangi bir artma elbette söz konusu olmayacağı vurgulandı.

Keza, yapılan değişim görevli arz şirketleri göre ilgili tüketicilere (SMS,e-posta, fatura üzerindeki talimat v.s aracılığıyla) bildirileceğini kaydetti.

ÖSYM’den sınava gireceklere saat uyarısı

Ölçme, Seçme ve Sipariş Verme Merkezi (ÖSYM), yarın Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavına girecek adayları resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda uyardı.

Kış saati uygulamasından vazgeçilmesi ve saatlerin 1 saat geri alınmaması sebebiyle gerekli tedbirleri alması yönündeki uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde kış saati uygulamasından vazgeçilmiş olması sebebiyle 30 Ekim 2016 Pazar günü saatler 1 saat geri alınmayacaktır. Ama bir takım mobil cihazların pazar günü saatini otomatik olarak 1 saat geri alabilmesi ihtimali yönünde 30 Ekim 2016 Pazar günü Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavına girecek olan adaylarımızın zorunlu tedbirleri almalarını önemle rica eder, başarı dileklerimizi sunarız.”

TELEFONLARIN SAAT AYARLARI NASIL YAPILIR?

Android telefonları için

Telefonunuzun menüsünden Ayarlar kısmına girin. Ayarlar kısmında ‘Tarih ve Saat’ bölümünü bulun ve girin. Yan ekranda görülen “Otomatik Tarih ve Saat” ile “Otomatik Saat Dilimi” ayarlarını faal durumdan pasif duruma getirebilirsiniz.

iPhone’lar için

Telefonunuzun menüsünden Ayarlar kısmına gelin. Genel Kısmını seçin. Genel kısmında ‘tarih ve saat’ bölümünü bulun. Tarih ve Saat bölümünde “Otomatik Ayarla” kısmını bulun ve onu devre dışı bırakın.