Saat şu anda kaç? Türkiyede saat kaç?

Saat hemen kaç? Vatandaşlar derhal en fazla ‘Türkiye’de saat kaç’ sorusunun cevabını merak ediyor. Kış saati uygulamasının kalkmasıyla birlikte saatler artık bir saat geriye doğru alınmayacak. Ilk Önce zeki telefonlar ve bilgisayarlar edinmek üzere birçok cihazın otomatik saat ayarlara sahip olması sebebiyle pazar sabahına saatiniz bir saat geri gücenmiş olarak uyanabilirsiniz.

az daha 50 milyona yakın mobil cihazın pazar günü saatini otamatik olarak 1 saat geri alması bekleniyor. Bu sorun için iletişim operatörleri şebeke ve baz istasyonlarında saati güncel tutarak önlemlerini alıyor. Ama işletim sistemleri ve cihaz üreticilerinin saatlerde güncelleme yapması gerekiyor. Güncelleme yapılmayan işletim sistemlerinde saat ayarı, ‘otomatik’ yerine ‘manuel ya da elle’ olarak seçilmeli. Windows işletim sistemli bilgisayarlarda ise güncellemelerin yapılması halinde saatler doğru ayarda kalacak.

EPDK sayaçlarda düzenlemeye gitti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Bakanlar Kurulu kararıyla sene boyu sürdürülecek olan yaz saati uygulamasının, elektrik sayaçlarındaki tüketimde sapmalara sebep olmasını engellemek için düzenleme yaptığını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada; 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan birinci maddede, “Gün ışığından daha artı davranmak amacıyla; bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03:00’ten itibaren bir saat ileri gücenmek suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, sene boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır” ifadesi yer aldığı belirtilerek, elektrik tüketimini ölçmek amaçlı tesis edilen elektronik sayaçlar 30 Ekim 2016 tarihinde daha evvelden programlandığı gibi kendisini otomatik olarak bir saat geri alacağı bildirildi.

Buna tarafından; kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu durumun üç zamanlı tarife üzerinden elektrik bitiren tüketiciler düşünüldüğünde; sayaç saati ile hakiki saat arasında yer alan bir saatlik fark gündüz, puant ve gece süre dilimlerinde birer saatlik kaymalara ve üç zamanlı tarife dilimlerine göre tüketimlerini belirleyen bu tüketicilerin yanılmasına sebep olacağını belirterek, Bakanlar Kurulu kararı ile yaz saati uygulamasının kesintisiz ışık halkası getirilmesinin enerji sektörüne yansımalarını idare etmek nedeniyle EPDK tarafından ’Dağılma Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Yöntem ve Esaslar’ın değiştirildiğini kaydederek;

“Sayaç saati aralıksız yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü aralarında, gündüz dönemi saat 07.00 ile 18.00 arasında, puant dönemi saat 18.00 ile 23.00 aralarında, gece dönemi saat 23.00 ile 07.00 arası olarak, Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise gündüz dönemi saat 06.00 ile 17.00, puant dönemi saat 17.00 ile 22.00 aralarında gece dönemi saat 22.00 ile 06.00 olarak belirlendi.

Sayaç saati kesintisiz yaz saati uygulamasına tarafından güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler içinse sene her tarafında gündüz dönemi saat 06.00 ile 17.00 aralarında, puant dönemi saat 17.00 ile 22.00 arasında ve gece dönemiyse saat 22.00 ile 06.00 arasında elde etmek üzere uygulanmaya devam edilecek” biçiminde karar alındığı açıklandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre; hatalı kavrayış ve uygulamayı durdurmak için elektronik sayaç sahibi olan ve 3 zamanlı tarife üzerinden elektrik kullanan tüketiciler için kesintisiz yaz saati uygulamasına geçilmesi nedeni ile sayaç zamanları güncellenene dek uygulanmak üzere bu düzenleme yapıldığı belirtilerek, nihai faturalara yansıyacak herhangi bir büyüme kuşkusuz laf konusu olmayacağı vurgulandı.

Hem, yapılan değişiklik görevli tedarik şirketleri tarafından ilgili tüketicilere (SMS,e-posta, fatura üzerindeki direktifler v.s yoluyla) bildirileceğini kaydetti.

ÖSYM’den sınava gireceklere saat uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Kontrol Eden Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavına girecek adayları resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda uyardı.

Kış saati uygulamasından vazgeçilmesi ve saatlerin 1 saat geri alınmaması sebebiyle zorunlu tedbirleri alması yönündeki uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde kış saati uygulamasından vazgeçilmiş olması nedeniyle 30 Ekim 2016 Pazar günü saatler 1 saat geri alınmayacaktır. Ama bazı mobil cihazların pazar günü saatini otomatik olarak 1 saat geri alabilmesi ihtimali yönünde 30 Ekim 2016 Pazar günü Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Kontrol Eden Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavına girecek olan adaylarımızın gerekli tedbirleri almalarını önemle rica eder, galibiyet dileklerimizi sunarız.”