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Saatler önce ailesine bu fotoğrafı gönderdi

Aslen Giresunlu olan Kılıçoğlu’nun (28) 6 kardeşten en küçüğü olduğu, Ziraat Mühendisliği okuduktan sonradan ataması yapılmayınca polislik sınavlarına girerek 1 yıl önce mesleğe başladığı öğrenildi.

11 Aralık 2016 Pazar, 21:19
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Aslen Giresunlu olan Kılıçoğlu’nun (28) 6 kardeşten en küçüğü olduğu, Ziraat Mühendisliği okuduktan sonradan ataması yapılmayınca polislik sınavlarına girerek 1 yıl önce mesleğe başladığı öğrenildi. Beşiktaş-Bursaspor maçı öncesi WhatsApp’ta kurdukları aile grubundan tayin yaptığı bölgeden çektiği selfie’yi paylaşan Kılıçoğlu, maçın bitmesiyle güvenlik önlemleri için stat açık havada devir yaptığı sırada hamle gerçekleşti.

Patlayan bombanın etkisiyle sıçrayan şarapnel parçalarının kendisine isabet etmesi sonucu yaralanan Kılıçoğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çoğu devre arkadaşı ise şehit oldu.

Oğlunun patlamada yaralandığını öğrenen Baba Bekir Kılıçoğlu, sabah saatlerinde İstanbul’a hareket etti. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Kılıçoğlu’nun tedavisinin ardından taburcu edildiği bilgisine ulaşıldı. 

Resul Yanbul

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