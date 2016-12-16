Saatler yerine okulları ileri alalım

Yoğun şikâyetlere neden olan yaz saati uygulamasının proje fikri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenlerine ait.

Enerji Bakanlığı’nın yaz saati uygulamasını sabitlerken aldığı ‘Yaz Saati Uygulaması Güneş Işınımı, Güneşlenme Süresi ve Elektrik Tüketim Verilerine Tabi Olarak Analizi ve Modellemesi’ adlı projenin sahibi akademisyenler, uygulamadaki sorunun aşılması için okulların geç başlaması gerektiğini söylüyor.

Projeyi yöneten İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, şikâyetlere ilişkin, “Aralık ile ocak ayları aralarında, batı bölgelerinde, ihtiyaç duyulan illerde, çocukların eğitimi yarıyıl tatili tatiline kadar yarım saat geç başlatılabilir” diyor.

1 MİLYAR BILGI İNCELENDİ

Proje kapsamında 1 milyar data incelediklerini söyleyen Prof. Şahin, şunları söylüyor:

“Yaz saati uygulamasıyla ilgili ağustos ayında bilimsel bir rapor hazırladık. Bu raporda, her ilin son 6 yılına ait saatlik elektrik tüketimi, güneş ışınımı, güneşlenme süresi ve sıcaklık gibi verilere detaylı olarak bakıldı. Elektrik tüketiminin dışında meteorolojik, hesaplı, sosyolojik ve psikolojik açıdan toplanan data ve sonuçların analizi ve değerlendirmeleri elde edildi. Değer Biçme sonucunda, kış saati uygulamasından dolayı Türkiye’de ciddi bir enerji kaybının yaşandığı tespit edildi. Raporu Enerji Bakanlığı’na sunduk. Bakanlar Kurulu da yaz saati uygulamasının devam etmesi yönünde karar aldı.”

21 Aralık’tan sonradan günlerin uzamaya başlayacağını da hatırlatan Prof. Şahin, “Çocukların erken saatte okula gitmesinden şikâyet ediliyorsa, aralık ile ocak ayları arasında batı bölgelerinde, gereksinim duyulan illerde çocukların eğitimi yarıyıl tatili tatiline değin yarım saat geç başlatılabilir” dedi.

‘DEĞIŞIM DE SIKINTI’

Yine aynı projenin akademisyenlerden İTÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Koordinatörü Psikolog Cem Demirbaş da, yılda iki defa yapılan saat değişikliğinin insan psikolojisini olumsuz etkilediğini savunuyor. Demirbaş, “Besbelli bir mağduriyet varsa, devlet okulları biraz daha geç başlatabilir. Zaten ben sabahleyin saat 7’de dersin başladığı başka ülke görmedim. Dünya mesai ve okul saatlerinin10 olmasını konuşuyor” dedi.

BAZI OKULLAR DERS SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yaz saati uygulamasına yapılan yoğun eleştiriler sebebiyle, bazı okulların derse başlama saatini ileri aldığını söyleyen Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu şube yöneticilerinden Barışma Uluocak, şu bilgileri verdi: “Yaz saati uygulamasından kaynaklı veli ve öğrencilerin şikayetleri doğrultusunda atama yaptığım Fikret Yüzatlı İlkokulu’nda birincil ders zili yarım saat geç çalıyor. Acilen öğrenciler daha geç okula gelip daha geç okuldan çıkıyor. Sorun kısmen çözülmüş oldu.”

İdris Emen – Özgürlük gazetesi