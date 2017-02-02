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Şabanözü'nde “Yaran” geleneği

02 Şubat 2017 Perşembe, 17:15

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ÇANKIRI (AA) – Yaran geleneği, Şabanözü ilçesinde devam ediyor.

Şabanözü’nde yapılan “Yaran” geleneğinin bu haftaki konuğu kadınlar oldu.

Yaran Başağası Necdet Hacıbayramoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yaran Ocakları’nda toplumun farklı kesimlerini ağırladıklarını belirtti.

Yaran kültürünü toplumun tüm kesimlerine tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Hacıbayramoğlu, “Hanımları misafir ederek o ortamda sergilenen sevgi, saygı, disiplin ve misafirperverliği göstermek istiyoruz. Yaran kültürünün toplumun geneline örnek olmasını istiyoruz.” diye konuştu.

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