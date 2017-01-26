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Şabanözü'nde “Yaran” geleneği

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:25

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ÇANKIRI (AA) – Şabanözü’nde, “Yaran” geleneği devam ediyor.

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde yapılan “Yaran” geleneğinin bu haftaki konuğu gençler oldu.

Yaran Başağası Necdet Hacı Bayramoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yaran Ocakları’nda toplumun farklı kesimlerini ağırladıklarını dile getirdi.

Gençlerin yaran geleneğini öğrenmesini istediklerini belirten Bayramoğlu, “Gençlerin ocağın edebini, töresini ve kurallarını öğrenmelerini, özümsemelerini ve kültürü hem yaşayıp hem yaşatarak kendilerinden sonraki kuşağa devretmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

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