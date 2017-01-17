KIRŞEHİR (AA) – ABDULLAH YILDIZ – Kırşehir’de, 7 aylıkken omurilik felci geçiren, zamanla yürüme ve konuşma yetilerini kaybeden 35 yaşındaki Sevda Yorgancı, yaptığı “sabun sepetleri” ile hayata tutunuyor.

Yenice Mahallesi’ndeki tek katlı evlerinde anne ve babasıyla yaşayan Sevda Yorgancı, tüm ihtiyaçlarını annesinin yardımıyla gideriyor.

Sosyal medya hesabından ve cep telefonundan sevdikleriyle mesajlaşarak zamanını geçiren Sevda’nın en büyük eğlencesi ise ortaokula giderken öğrendiği sabun sepetlerini yapmak.

İşçi olan babasına ısmarladığı sepet, toplu iğne, kurdele ve sabunları evdeki sehpanın üzerinde işleyerek sabun sepetine dönüştüren Sevda’nın bu gayretini gören yakınları, komşuları, dostları ve arkadaşları ona destek olmak için sosyal medya üzerinden ürünlerine müşteri buluyor.

Sevda’nın annesi 52 yaşındaki Sebahat Yorgancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının 7 aylıkken çocukların el arabasından düşürmesi sonucu omurilik zedelenmesi yaşadığını, tedavi için 6-7 yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gidip geldiklerini söyledi.

Tedavi sürecinin de etkisiyle Sevda’nın ortaokul ve lise eğitimini tamamladığını belirten Yorgancı, bir yıl sonra rahatsızlığının nüksetmeye başladığını ve zamanla yürüyemez, konuşamaz hale geldiğini anlattı.

Ortaokula giderken öğretmeninin Sevda’ya el işi öğrettiğini, engelli olunca da bu yeteneğini geliştirmeye çalıştığını dile getiren anne Yorgancı, şöyle konuştu:

“Sevda hep evde. Kapalı bir odada oturuyor. Bir iki sene engelli derneğine gitti. Konuşamayınca insan içine çıkmaya sıkılıyor. Dışarı çıkmak istemiyor. Sevda konuşamıyor, yürüyemiyor. Eş dostla cep telefonlarıyla mesajlaşarak zaman geçirmeye çalışıyor. Sevda bunları ortaokul 3’üncü sınıfa giderken öğrendi. Yaptığı sabun sepetlerini, komşulara, akrabalara, eşe dosta hediye ediyor, satıyor. Sabun sepeti yaparak hayata tutunuyor. El işi yapmayı seviyor.”

Anne Yorgancı, kızının yaklaşık 3 yıldır yaptığı sabun sepetlerini 5 liraya sattıklarını söyledi.

– Annesi sırtında taşıyor

Kızının tedavisi ile ilgili hiç umut olmadığını dile getiren Yorgancı, “Tedavisi ile ilgili hiçbir umut yok. Git gide kemikleri eriyerek zayıflıyor. Özel eğitimlere gidiyordu, şimdi gidemiyor. Sevda’nın her ihtiyacını ben gideriyorum. Dışarıya gidersek sırtıma alıyorum, arabaya bindiriyorum. Gezdirip yeniden sırtımda eve getiriyorum. Günlerimiz böyle geçiyor işte.” diye konuştu.