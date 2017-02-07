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SADED Başkanı Andı, Ünver'i ziyaret etti

07 Şubat 2017 Salı, 09:35

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NEVŞEHİR (AA) – Sanat Düşünce Eğitim Derneği (SADED) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Fatih Andı, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’i makamında ziyaret etti.

Nevşehir İl Müftülüğünce düzenlenen konferansa katılmak üzere Nevşehir’e gelen Andı, Başkan Ünver’e SADED’in çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün de hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Ünver, kaleme aldığı “Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir” isimli kitabını imzalayarak konuklarına takdim etti.

Nevşehir Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver Tahir Fatih Andı

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