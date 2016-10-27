Sadettin Saran'dan Ali Koç'a destek

KIRIKKALE (AA) – Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçeli yönetici Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulüpte kongre olduğu takdirde başkanlığa adaylığını koyacağını açıklayan Ali Koç’a destek verdi.

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde yaptırdığı ve şehit Ömer Halisdemir’in adının verildiği spor salonunun açılışına katılan Saran, Koç’un adaylığını açıklamasına ilişkin soru üzerine, “Ali Koç’a camiadan ciddi teveccüh var. Bize de onu desteklemek düşer. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diliyorum.” dedi.

Saran, Koç’un bu yönetimin devamı olduğunu ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da Koç’a görevi bırakacağını söylediğini, ifade etti.

Fenerbahçe’nin iç saha maçlarında stadın boş olmasının çok üzücü olduğunu da dile getiren Saran, “Bundan sonra bu böyle olmayacak. Sanıyorum bir hareket gelecektir. İnşallah, hep beraber daha iyi günler göreceğiz.” diye konuştu.

Saran, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin yenilenen genel merkez binasında 10 Ekim’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün başkanlığına aday olduğunu belirterek, “Ciddi bir teveccüh var. Sayın Aziz Yıldırım, ‘Yargıtay’da aklanınca bırakacağım’ dedi. Sağlığımız engel olmazsa kongrede ben de adayım. Aziz Bey, Ali Koç’u destekleyeceğini söyledi. Ali Koç aday olacaksa ben illa aday olmak için aday olmayacağım. Ali Koç’u destekleriz. Aday olmazsa çıkarım.” ifadelerini kullanmıştı.