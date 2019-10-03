Sadık Özgür Anı Evi Divriği'de ziyarete açıldı
SİVAS (AA) – Kale Kilit'in kurucusu merhum iş adamı Sadık Özgür'ün anısına Sivas'ın Divriği ilçesinde "Sadık Özgür Anı Evi" açıldı.
Kale Kilit'ten yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür, Sadık Özgür'ün hayatı boyunca memleketini unutmadığını ve Divriği'ye yapılan yatırımlarının 30 milyon lirayı aştığını belirtti.
Öztürk, "Ancak en anlamlı yatırımı kendisini kaybettikten sonra yapmak bizlere nasip oldu." diyen Özgür, "Sadık Özgür Anı Evi'ni ziyaret eden Divriğili gençlerin, kendisinin başarılarla dolu hayat yolculuğundan ilham ve cesaret almasını amaçlıyor, memleketimizden nice Sadık Özgür'ler çıkmasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Sadık Özgür Anı Evi açılışına, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ve Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür katıldı.
Mayıs ayında vefat eden Sadık Özgür'ün yaşamından kesitler sunan, özel eşyalarının, çalışma odasının, aldığı ödüller ve koleksiyonunda yer alan antika kilitler ile kapı tokmaklarının sergilendiği anı evinde özel etkinlikler için bir cep sineması da bulunuyor.
Küratorlüğünü Ali Rıza İşipek'in yaptığı anı evinde ayrıca Sadık Özgür'ün balmumu heykeli ile Azerbaycanlı ressam Refik Aziz tarafından yapılan birçok yağlı boya tablosu da sergileniyor.
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