Safire'nin zor yaşamı gönüllü öğretmeniyle değişti

KAHRAMANMARAŞ (AA) – Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde, Halil ve Fatma Seyfioğlu çiftinin 5 çocuğundan Safire, 11 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu kafasını, ayaklarını ve ellerini hareket ettirmede güçlük çekmeye başladı. Kahramanmaraş ve çevre illerdeki hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen sağlığına kavuşamayan Safire’ye Ankara’da “menenjit” teşhisi konuldu.

Ömrünün büyük bölümünü yatağa bağımlı geçiren Safire’nin 43 yıllık yaşamı gönüllü bir öğretmenle tanışmasının ardından değişti. Gönüllü öğretmen Berna Tekin’den kurs alan Safire’nin, kısa sürede resim yeteneği ortaya çıktı. Okuma yazma da öğrenmeye başlayan Safire, yaşama azmiyle örnek oluyor.

Resimleri tek eliyle yapıyor



Safire Seyfioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim yapmayı çok sevdiğini, öğretmenin desteğiyle okuma çalışması yaptığını söyledi.

“Öğretmenim geliyor, konuşuyoruz, defter getiriyor çalışıyoruz. Allah razı olsun inşallah okuma yazmayı öğrenirim.” diyen Seyfioğlu, tek elini kullanarak yaptığı resimleri evlerini ziyarete gelen misafirlere göstermekten mutluluk duyuyor.

Annesi 43 yıldır bakıyor



Anne Fatma Seyfioğlu da “Çocuğum küçükken hasta oldu, doktora götürdük. Doktor iğne, ilaç verdi bir faydası olmadı. Daha sonra Adana’ya götürdük yine bir sonuç alamadık. Ankara’ya götürdük. Ankara’da ‘menenjit’ dediler sonra geri getirdik. 11 aylıkken hasta olmuştu, 43 yıldır bakıyorum işte. Zor oluyor ama ben anneyim işte, bakıyorum.” dedi.

Anne Seyfioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden tekerlekli sandalye hediye edildiğini, bundan mutluluk duyduklarını dile getirerek, böylece kızını rahatlıkla dışarı çıkarabildiklerini belirtti.