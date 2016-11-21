Sağ dizindeki kilitlenme ameliyatla açıldı

Konya’da doğuştan olan sağ dizindeki kısalık nedeniyle ameliyat geçirdikten sonra dizinde kilitlenme meydana gelen gencin, dördüncü ameliyatında diz kapağındaki kayma düzeltildi ve dizindeki büküklük giderildi.

Doğuştan sağ dizindeki kısalık nedeniyle zorluklar çeken 24 yaşındaki Cafer Tobi, 3 öbür hastanede ameliyat olmasına karşın sağlığına kavuşamadı. Son olarak Konya Hospital’e başvuran Cafer Tobi, ameliyat süreçlerinin çok zorlu geçtiğini anlatarak, “ilk olarak 7 yaşında Hacettepe’de ameliyat oldum. 4 santimetre bir uzama yaptılar. Kısalık ve gelişim bozukluğu vardı. GATA’da bir ameliyat daha oldum. Oradaki ameliyatta, uzama ameliyatından nedeniyle diz kilitleme yaptı. daha sonra Korkuteli’nde bir ameliyat oldum. Ameliyatta kilitlemeyi açmaya çalıştılar, açılmadı. Sonra bir arkadaşımın vasıtasıyla Tunç Cevat hocayı buldum. Ameliyat oldum ve ayağım şuan açıldı. Hastanede fazla hoş ilgileniyorlar, herkese teşekkürler” dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün ise, “Allah Vergisi diz kapağında çıkığı olan ve dizde ileri derecede büküklük olan, dizini açamayan hastamızı ameliyata aldık. Ameliyatta, dizindeki büküklük ve diz kapağındaki kayma düzeltildi. Şu lahza durumu gayet iyi. sonra protez uygulamasına geçeceğiz” biçiminde konuştu.