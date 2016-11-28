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Sağanak yağış İstanbulda trafiği felç etti

Mega kentte gün boyu aralıklarla aralıksız sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

28 Kasım 2016 Pazartesi, 20:38
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Mega kentte gün boyu aralıklarla aralıksız sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Mesai saatinin bitmesiyle İstanbul’un esas arterlerinde de trafik yoğunluğu yaşandı. Bahçelievler’de bir TIR’ın üstgeçide sıkışmasıyla birlikte trafik neredeyse durma noktasına geldi. Arterlerde trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaşırken, vatandaşlar da meslek çıkışı evlerine gitmekte zorluk çekti.

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