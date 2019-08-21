Sağanak yağış tarım işçilerinin çadırlarını sular altında bıraktı
KONYA (AA) – Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağmur tarım işçilerinin kaldığı çadırları sular altında bıraktı.
Akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'ndeki Helikli Yaylası'nda sağanak yağmur etkili oldu.
Kısa sürede sağanak sele dönüştü ve yayladaki tarım işçilerine ait 60 çadır içindekilerle birlikte sular içinde kaldı.
İşçiler, aileleriyle yakınlarda bulunan inşaat halindeki bir binaya sığındı.
Zengen Mahallesi Muhtarı Bayram Işık, yaklaşık 200 kişinin mağdur durumda olduğunu belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.
Işık, "Çadırlar içindekilerle sular altında kalmış halde. İnsanlar mağdur. Biz bir kısmını evlerimize götüreceğiz. Ancak hepsine kalacak yer bulamayız." dedi.
BENZER HABERLER
-
Akfen GYO’nun otel gelirleri 6 ayda 49 milyon TL’yi aştı
-
Kaymakam Bozkurtoğlu vatandaşlarla buluştu
-
Sağanak yağış tarım işçilerinin çadırlarını sular altında bıraktı
-
Eskişehirli genç sporcular milli takıma seçildi
-
Ankara'da uçurumdan yuvarlanan engelli kurtarıldı
-
Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.