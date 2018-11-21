“Sağlığımızın kıymetini kaybedince anlıyoruz”
KAYSERİ (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, "Biz maalesef sağlımızı kaybedince anlıyoruz. Sağlımızı kaybedene kadar bunun kıymetinin farkında olmuyoruz." dedi.
Çeşitli açılış ve ziyaretler için Kayseri'ye gelen Meşe, Talas Belediyesi Fatma Kirazgiller Aile Sağlığı Merkezinin açılış törenine katıldı.
Meşe, törende yaptığı konuşmada, insan sağlının önemine değinerek, "Sağlığınız yerinde değilse hiçbir zenginliğin, malın mülkün anlamı yok. O yüzden Sağlık Bakanlığı olarak bizim temel amacımız, halkımızın sağlığını korumak, onların hastalanmamasını sağlamak. Hastalık durumunda da onlara en iyi sağlık hizmetini vermek bizim önceliğimiz. Biz maalesef sağlımızı kaybedince anlıyoruz. Sağlımızı kaybedene kadar bunun kıymetinin farkında olmuyoruz." diye konuştu.
Sağlıkta dönüşüm programıyla hayata geçen aile hekimliğiyle ilgili de bilgi veren Meşe, şunları kaydetti:
"Ülkemizdeki sağlık sisteminde sağlıkta dönüşüm programı kapsamında hizmete giren aile hekimliği sistemi, birinci basamak tedavi hizmetinin verildiği yer. Aile hekimliğinin ana amacı, korunmadır. Halkımızı sağlıklı yaşamaya teşvik ve onların sağlıklı bir hayat sürmesini sağlamaktır. Herhangi bir hastalık geldiğinde ise kendi bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda gerekli tedavi hizmetlerini vermek, aile hekimlerimizin temel görevi. Eğer özel bir uzmanlık gerekiyorsa da hastalarımız aile hekimlerimizin danışmanlığında doğru uzmanlara sevk ediliyor."
Konuşmanın ardından, hayırsever Fatma Kirazgiller tarafından yaptırılan sağlık merkezi hizmete açıldı.
Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve hayırsever Fatma Kirazgiller ile davetliler katıldı.
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