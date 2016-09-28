Sağlığınız için hayır demeyi öğrenin

Çocukluktan itibaren yakın çevrenin isteklerine aleyhinde çıkmanın hatalı ve egoistlik olduğunun öğretilmesi sebebiyle şahısların genel olarak kendilerini korumaları gerektiği anlarda ‘hayır’ cevabını veremediğini ifade eden Acıbadem Bursa Hastanesi’nden Psikolog Deniz Erden, “Bu sebeple öyle çok kişinin psikolojisi istemsiz şekilde negatif etkilenebiliyor. Kişiler genellikle karşısındakinin duygularını incitmekten, cezalandırılmaktan, fena ve kendini düşünen bir birey olarak tanımlanmaktan, mevcut hayat düzeninin bozulmasından, vicdansız olarak adlandırılmaktan ya da etrafındaki kişileri kaybetmekten endişe duyduğu için kendisinden istenilen herhangi bir şeye karşısında ‘hayır’ cevabı veremiyor. Çevresindekilerle ahenkli bir ilişki yürütmek uğruna ‘hayır’ cevabı veremeyen kişiler bir vakit daha sonra kendisine ve hayır diyemediklerine karşısında kızgınlık ve hiddet duymaya başlıyor. Kişinin kendisine duyduğu öfke kendi ego saygısını negatif etkilerken, karşıdaki kişilere duyduğu kızgınlık, ilişkilerde araya uzaklık koyma, ilgisiz başka konularda öfke patlamalarında katılmak ya da çevremdeki halk beni sevmiyor, bedel vermiyor gibi olumsuz fikir kalıplarının gelişmesine yol açıyor. Gerisinde depresyon, panik hücum, takıntılı fikirler gibi psikolojik şikayetler başlayabiliyor” diye konuştu.

Psikolog Deniz Erden, “Çevrenizdeki kişilerin sorumluluklarını üstlenmesini istiyorsanız, ‘hudut’ kavramını öğrenmeli ve uygulamaya koymalısınız. Kişilere ‘hayır’ cevabı verilmedikçe istek ve isteklerinin bir sonu olmayacağını unutmamalısınız. Dışarıdan gelen istek ve isteklere hayır demeyi öğrenmek değin kişinin kendisini de sigara, alkol gibi zararlı açlık ve alışkanlıklar konusunda durdurabilmesi siklet taşıyor. Bu çerçevede kişinin kendisine ‘hayır’ demesi ile irade ve özgüveni de olumlu yönde etkiliyor. Burada kazandığı beceriyi dış dünyadaki insanlara karşıda uygulayabiliyor ve onlara ‘hayır’ demesi daha basit oluyor. Özellikle ebeveynleri çocuklarına ‘hayır’ çağırmak konusunda minik yaşlarda öğrenmek yük taşıyor. ‘Hayır’ demeyi öğrenmeyen çocukta, ileride görülebilecek böylece çok güvenilmez davranışın temeli atılmış oluyor” dedi.