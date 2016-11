Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:

KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve denetiminde “Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi”nin kurulduğunu ifade etti.

Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış, 67 böbrek, 40 karaciğer, 12 kalp ve 5 akciğer nakli merkezinin hizmet verdiğini belirten Öğütken, organların canlı vericiden ve tıbben ölümü gerçekleşmiş (kadavra) vericilerden sağlandığını dile getirdi.

Öğütken, “2015 yılında ülkemizde 4 bin 552 organ nakli gerçekleştirilmiştir. Gerek yıllık sağ kalım gerekse nakil sayısı bakımından ülkemiz dünyada en gelişmiş ülkelerden birisidir.” diye konuştu. Öğutken, şöyle devam etti:

“Ancak ABD ve AB ülkelerinde nakillerin yüzde 60-70’ini tıbben ölümü gerçekleşmiş vericiden yapılan nakiller oluşturmaktadır. Ülkemizde kadavradan bağış yeterli olmadığından maalesef nakillerin yüzde 70-75’ini canlı vericiden yapılan nakiller oluşturmaktadır. Bu da organ nakli ihtiyacını karşılamamaktadır. 2015 yılında bin 969 beyin ölümü tespit edilmiş olup, bunlardan ancak 472’si organlarını bağışlamıştır. Bilinçsizlik ve yanlış inanışlar yüzünden maalesef yüzde 76’sı organlarını bağışlamamıştır. Ülkemizde organ bekleme listemizde halen 25 bin 361 kişi bulunmaktadır. Organ bağışının yetersiz olması nedeniyle maalesef her yıl yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmektedir.”

– “Organ bağışı yardımlaşmadır”

Konya Valisi Yakup Canbolat ise tedavisi sadece organ ve doku nakliyle mümkün olan hastalıkların dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli sağlık sorunlarından birini teşkil ettiğini aktardı.

Organ nakli hizmetlerinin ise birçok kurum, kuruluş ve vatandaşların desteğiyle oluşturulan bir organizasyonla yürütüldüğüne işaret eden Canbolat, şunları söyledi:

“Türkiye’de organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artmakta, yapılan bağışların yetersiz olması birçok hastanın organ alamadan vefat etmesine neden olmaktadır. Hastalarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşabilmesi için yeterli sayıda organ bağışı yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Her organ bağışı yeni bir hayattır. Organ bağışı bir yardımlaşmadır. Bu açıdan bakıldığında dinimiz ve geleneklerimiz insanları yardımlaşmaya teşvik etmektedir.”

– “3 bini aşan gönüllü bağışçıya ulaştık”

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk da Konya Şeker ailesi olarak her yıl Organ Bağışı Haftası’nı, mesuliyetlerini yerine getirmiş olmanın iç huzuruyla kutladıklarını bildirdi.

Kurum bünyesinde 2007 yılında başlattıkları organ bağışı kampanyasında 3 bini aşan gönüllü bağışçıya ulaştıklarını aktaran Konuk, organ bağışı konusuna sahip çıkan tüm çalışanları kutladı.

Tören, Recep Konuk’a Sağlık Bakanlığının teşekkür plaketinin takdimiyle sona erdi.