Sağlık Bakanı Akdağ gençlere seslendi!

Bakan Akdağ, sabah saatlerinde Ankara’dan uçakla Erzurum’a geldi. Bakan Akdağ’ı Erzurum Havalimanında Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve partililer karşıladı.

Sıhhat Bakanı Recep Akdağ daha sonra 19 Mayıs Atatürk’ü Kutlama Gençlik ve Spor Bayramı anma programı zarfında düzenlenen kortej yürüyüşüne katılarak gençlere hitap etti.

Gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Bakan Akdağ, “Geleceğimizi itimat edeceğimiz gençlerimiz. 19 Mayısta, Gençlik ve Spor Bayramında sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Cenabı yargı sizlere bu milletin bayrağına, vatanına, devletine, milletin kendisine sahip olma feraseti, idraki nasip etsin. Cumhuriyetimiz kurulmadan hemencecik önce 19 Mayıs’ta, o cumhuriyete dışarı giden yolun taşları döşenmeye başlamıştı” diye konuştu.

Bakan Akdağ’ın konuşmasının arkasında 19 Mayıs Atatürk’ü Kutlama Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Yakutiye Büyük Kasaba Meydanı’nda spor gösterileri ile devam etti.

Ahmet Akbuğa – Özge Bozo

