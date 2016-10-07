Sağlık Bakanı Akdağ:

– “2017 yılının ilk aylarında 371 milyon liralık yatırımı Yozgat’ın hizmetine sokmuş olacağız. Sağlık açısından çok büyük bir yatırım”

YOZGAT (AA) – Sağlık Bakanı Recep Akdağ, gelecek yılın ilk aylarında Yozgat’a 371 milyon liralık yatırımı hizmete sunacaklarını bildirdi.

Akdağ, bir otelde düzenlenen Sağlık Bakanlığı İl Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Yozgat’ta sağlık personeli açısından uzman doktor sayısında son yıllarda bir azalma olduğunu gözlemlediklerini vurguladı.

Bunu mutlaka telafi ederek, ileriki yıllarda hizmetin kalitesini ayakta tutacaklarını ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

“Birdenbire sayıyı artıramayız, şehirlerin birçoğunun ihtiyacı var ancak bunu peyderpey artıracağız. 2017 yılının ilk aylarında 371 milyon liralık yatırımı Yozgat’ın hizmetine sokmuş olacağız. Sağlık açısından çok büyük bir yatırım. Bu yatırımın içerisinde Yozgat Şehir Hastanesi ile birlikte ilçelere yeni yapılacak hastaneler var. Bunların hepsinin toplamı 371 milyon liraya ulaşmış oluyor.”

Toplantıya, Bakan Akdağ’ın yanı sıra Vali Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, kurum müdürleri ve amirleri katıldı.