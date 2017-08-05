Sağlık Bakanı Demircan:

KAYSERİ (AA) – Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Şimdiye kadar kendimizi bizden öncekilerle mukayese edebiliyorduk. Artık AK Parti kendi ile yarışmak zorunda. Çünkü geçmişi hatırlayanlar gitgide azalıyor. Özellikle gençlerimiz zannediyor ki hep böyleydi. Ama artık biz kendi verdiğimiz hizmetlerle yarışma dönemi girmiş bulunuyoruz.” dedi.

Bakan Demircan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Develi ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi’nin temel atma törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Demircan, sağlık alanında yapılan reformlarla birlikte sürecin devamında Türkiye’de sosyal güvenlik çatısı altına bütün vatandaşların alındığını bildirdi.

Sağlıkta önemli bir zihniyet değişimi yaşandığını aktaran Demircan, şunları söyledi:

“Sağlık güvencesi olmayan hiç kimsemiz yok. Bu büyük bir başarı. Bizden çok daha önde giden gelişmiş batılı ülkelerin başaramadığı, başarmakta zorlandığı veya başaran varsa onların da bu işi sürdürmekte zorlandığı bir husus. Türkiye bu adımı attı. Türkiye’de hastaneler dağıtım kurumların elindeydi, hastaneler bir çatı altına toplandı. Hizmetin standartları gelişti. Bunu halkımız yaşadı. Halkımız bunun karşılığını da AK Parti iktidarlarının devamını sağladığı ve seçim sonuçlarıyla da bunu gösterdi. Bu son derece sevindirici bir şey. Bu nasıl başarıldı? Zihniyet değişti. Zihniyette önemli bir değişim yaşadık. Önce insan dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi üzerine oturttuk. Bu zihniyet değişimini sadece zihniyette bir değişiklik olarak bırakmadık. Onun gereği olan sistem dönüşümünü de adım adım geliştirdik. Kurumlarda geliştirdik, belediyelerde ileriye götürdük. En sonunda 16 Nisan devletin sisteminde daha demokratik, vesayetçi rejimi ortadan kaldıran hamleyi de yaparak millet iradesinin çatısı altında topladık. Bütün devlet denen milleti hizmet için kurulmuş olan o organizasyonun sahibi ile ilintili hale getirdik.”

Bugüne kadar darbelerle devletin kurumlarının millet iradesinin dışına taşındığını belirten Demircan, “Bunun en büyük uygulaması 27 Mayıs 1960 darbesiyle oldu. Bu darbeden sonra milletin iradesinden kaçırılan, millet iradesinin dışına taşınan kurumlar oluşturuldu. Millet o kurumlar üzerinde egemenlik kullanamaz hale getirildi. İşte bakın 15 Temmuz millet iradesi dışına çıkarılmış kurumlar, millet iradesinden yetki almadan devleti yönetmeye kalkışanlar tarafından ele geçirilip oradan millet saldırıldı. O dönem bitti, geride kaldı. AK Parti iktidarları uhuletle, suhuletle ve milletle yaptı bunu. Bizim gücümüz sizsiniz. Biz sizden güç alırız.” diye konuştu.

– “Anadolu her zaman insanlığın vicdanı olmuştur”

Şimdi sağlıkta hayata geçirilen hizmetleri ileri taşıyacak yeni dönemin kapılarının açıldığını anlatan Demircan, “Daha önce dönüşümdü, şimdi sağlıkta gelişim ve kalite dönemi. Artık Türkiye sağlık hizmetlerinde sadece Türkiye’ye dönük değil. Türkiye’deki hizmeti yukarıya taşıyarak komşu ülkeler dahil, dünyada bu hizmete ulaşmak isteyen herkese kapısını açacak aşamaya gelmiş bulunuyor.” dedi.

Türkiye’nin sağlık alanında sadece ülke insanımıza değil dünya insanlığına hizmet sunar hale geldiğini kaydeden Demircan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bakın bugün 190 milyon nüfusa sahip Pakistan’dan hastalarımızı organ nakli için Türkiye’ye gelmeye başladılar. Şu anda hizmeti sadece bize değil bütün insanlığa sunuyoruz. Zaten bize yakışan bu değil mi? Anadolu her zaman insanlığın vicdanı olmuştur. Türkiye insanlığın vicdanı olduğunu sadece söylemde değil eylemlerinde de uygulamalarında da bugüne kadar gösterdi ve bugünden sonrada gösterecek. İşte bugün onun adımları atılıyor. Nasıl yapacağız? Güçlü olmak zorundayız, gelişmek zorundayız. Bunun için daha fazla çalışmak zorundayız. Üreteceğiz, ürettiğimiz ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunacağız. Kendi kaynaklarımız kullanacağız. Sağlıkta bu gelişimi yaparken bakın mükemmel binalar yapıyoruz. Peşinden donanımlarına yöneldik. Donanımı da dışarıya bağımlı halde çıkarmak istiyoruz. Türkiye’de üretiliyorsa bir ürün Türkiye’de kullanılmalı. Standardı elbette ki dünya standardında olmalı, fiyatları uygun olmalı. Ama ben kendi ürettiğim ürünün bu ülkede kullanılmasına öncülük etmeliyim ki o ürünün üretimi gelişsin dışarıya da satalım.”

– “Artık AK Parti kendi ile yarışmak zorunda”

Günümüzde bilgi üretiminin son derece önemli olduğunu ve Türkiye’nin de bilgi üreten ülke olması gerektiğine işaret eden Demircan, şu görüşlerini paylaştı:

“Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde ulaştığı bu standardın diğer hizmet alanlarında da yakalaması için AK Parti iktidarımız üzerine düşeni yapıyor. En önemli husus bilgi üretimidir. Bilgi üretimini bu ülke yakalamalıdır. Hatta öne geçmelidir. Gücün kaynağı bu bilgi ile birlikte oluşacaktır. Türkiye sağlıkta, eğitimde bütün alanlarda hamlelerini bugüne kadar yaptı. Artık AK Parti’nin işi daha da güçlü bir şekilde hizmete dayanıyor. Şimdiye kadar kendimizi bizden öncekilerle mukayese edebiliyorduk. Artık AK Parti kendi ile yarışmak zorunda. Çünkü geçmişi hatırlayanlar gitgide azalıyor. Özellikle gençlerimiz zannediyor ki hep böyleydi. Ama artık biz kendi verdiğimiz hizmetlerle yarışma dönemi girmiş bulunuyoruz. Bu da bizim vizyonumuzu daha da geliştirmek zorunda.”

Konuşmaların ardından 150 yataklı Develi Devlet Hastanesi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Öte yandan, Bakanlar Demircan ile Özhaseki, temel atma töreninden önce AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahid Özden ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i de ziyaret etti.