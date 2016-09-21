Ana Sayfa   >   Sağlık   >   Sağlık Bakanlığı bir ilacı geri çekti

Sağlık Bakanlığı bir ilacı geri çekti

Genellikle çocuklardaki kulak enfeksiyonu ve faranjit gibi rahatsızlıklarda kullanılan “Azitro Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 30 ml” adlı ürün piyasadan geri çekildi.

21 Eylül 2016 Çarşamba, 19:33
Sağlık Bakanlığı bir ilacı geri çekti

Benzer Konular

'Obezite lenfoma riskini artırıyor'
'Obezite lenfoma riskini artırıyor'
Rahim ağzı kanserine karşı yeni aşı geliştirildi
Rahim ağzı kanserine karşı yeni aşı geliştirildi
TUS ve DUS giriş belgeleri erişime açıldı
TUS ve DUS giriş belgeleri erişime açıldı

ANKARA (AA) – Sağlık Bakanlığının, genellikle çocuklardaki kulak enfeksiyonu ve faranjit gibi rahatsızlıklarda kullanılan “Azitro Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 30 ml” adlı ürünü piyasadan geri çektiği bildirildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, “Azitro Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 30 ml” adlı ürünlerin ambalajında, 15 mililitrelik ambalaj boyutuna ait kullanma talimatlarının yer aldığı belirlendi.

Konunun bilimsel komisyonca değerlendirilmesi sonucunda, ürünün nihai kullanıcı seviyesinde geri çekilmesinin önerildiği ifade edilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

“Bu nedenle ‘Azitro Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 30 ml’ adlı ürünün bu şekilde piyasada bulunan tüm parti numaralarına, 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereği yapılmak üzere firmaya duyurulmuştur.”

sağlık

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi