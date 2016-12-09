Sağlık Bakanlığı: O doktor görevden uzaklaştırıldı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bu akşam bir televizyon kanalında yayınlanan ve gerçeği yansıtmayan haber üzerine bu açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür. Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi Eski doktorlarından duyumsuzlaşma uzmanı Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay WhatsApp yazışmaları ortaya çıktıktan daha sonra (27/10/2016 tarihinde) görevden uzaklaştırılmıştır. Adı geçen doktor haberde bahis edildiği gibi göreve iade edilmemiştir. Halen açıkta olan kişiyle ilgili değerleme çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Uyuşma Uzmanı Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay’ın, darbe girişimi gecesi TBMM bombalanmadan 1 dakika önce “TBMM yıkılması gerekli bu gece” biçiminde mesaj paylaştığı ortaya çıkmıştı.