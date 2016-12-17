Sağlık Bakanlığından Kayserideki saldırıyla ilgili açıklama

Sıhhat Bakanlığı’ndan yapılan yazıl açıklamada, “Bugün Kayseri’de gerçekleştirilen alçak terör saldırısı ile ilgili 112 Komuta Kontrol Merkezine ilk ihbar saat 08.49’da gelmiştir. Birincil ambulansımız durum yerine saat 08.56 da, 7 dakika içinde ulaşmıştır. Toplam 27 ambulans ve 2 UMKE ekibiyle 34 dakikada bütün yaralı gazilerimiz hastanelere ulaştırılmış ve tedavileri sağlanmıştır. Ulu Allah’tan yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimize rahmet dileriz” denildi.