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Sağlık çalışanlarına etkili iletişim eğitimi verildi

06 Aralık 2016 Salı, 17:05
Sağlık çalışanlarına etkili iletişim eğitimi verildi

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de, 112 Acil Sağlık çalışanlarına etkili iletişim eğitimi verildi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan çalışanlara yönelik “etkili iletişim teknikleri” konulu eğitim çalışması düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uzun, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, bu eğitimle kentte hizmet veren 112 acil sağlık hizmetlerinin daha kaliteli bir şekilde sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Eğitimin, telefonda iletişim süreci, farklı bireylere farklı iletişim teknikleri, empati kavramı, zor insanlarla başa çıkma, duygu kontrolü ve stres yönetimi konularını kapsadığını anlatan Uzun, “Sürekli eğitimlerle değişen toplumumuza ayak uyduruyoruz. Bu eğitimlerle birlikte çalışanlarımıza güncel hayatta karşılarına çıkan sorunlarla başa çıkabilmeyi öğretiyoruz. Çok faydalı bir eğitim oldu. Personelimize bu gibi eğitimleri sürekli hale getireceğiz.” dedi.

"Etkili İletişim Teknikleri" İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uzun Kırıkkale Sağlık çalışanları

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