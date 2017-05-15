Sağlık çalışanlarına iletişim semineri

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 460 sağlık çalışanına iletişim semineri verildiği belirtildi.

Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlük konferans salonunda Çalışan Hakları ve Güvenliği Şubesi tarafından 6 günlük eğitim programı düzenlendiği ifade edildi.

Avukat Sinem Kılınçkaya, psikolog Tuba Kabukçu, sosyal hizmet uzmanları Şeyda Ayyaz ve Ayşegül Rüzgar tarafından aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yapan toplam 460 sağlık çalışanına eğitim verildiği aktarılan açıklamada, “İletişim becerileri, problem çözme teknikleri, stres yönetimi, öfke kontrolü, öfkeli hastalarla ve hasta yakınlarıyla iletişim, mevzuatlar ve çalışanlara bu mevzuatla sağlanan imkanlar” konularının anlatıldığı kaydedildi.