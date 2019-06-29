Sağlık çalışanlarına “işaret dili” eğitimi
ANKARA (AA) – Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık iki ay süren işaret dili eğitimlerini başarıyla tamamlayan sağlık çalışanları, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "İşaret dili eğitimi" protokolü çerçevesinde Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki çalışanlar 2 Nisan – 29 Mayıs'ta işaret dili eğitimi aldı.
Engelliler ile çalışanlar arasında etkili iletişim kurabilmek, sağlık hizmeti erişimini kolaylaştırmak ve oluşabilecek iletişim sorununu ortadan kaldırmak amacıyla planlanan işaret dili eğitimine hastane personeli yoğun ilgi gösterdi.
Yaklaşık iki ay süren eğitimi başarıyla tamamlayan hastane çalışanları, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
Açıklamada, sertifikalandırılan çalışanların işitme engellilere hizmet verirken sunulan sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanmaları özellikle işitme engelli hastaların sağlık problemlerini etkin bir şekilde anlatmalarında kolaylık sağlanması ve tedavilerinin ivedilikle yapılmasında etkin bir rol alacağı kaydedildi.
Sertifika törenine Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Etlik Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Mustafa Erkan Çiçek, Bilkent Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Uzm. Dr. Eyüp Sarı ,Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Alimoğulları, Hastane Başhekim Vekili Op.Dr. Nevruz Erez ile hastane idarecileri ve çok sayıda personel katıldı.
Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Gülüm, törende yaptığı konuşmada, hastane ve iletişim konusunda engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitim programlarının memnuniyet verici düzeye geldiğini ve bunun yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.
Gülüm, desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti, sertifika alan hastane çalışanlarını kutladı.
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