Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş:

– “Ülkemizdeki İrlandalılar bizi anlamak istemiyor. Çarşı her şeye karşı duruşuyla bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyenlere karşı cümleler kuruyorlar, Türkiye’nin politikalarını eleştiriyorlar, FETÖ’cüye sahip çıkıyorlar, PKK’ya ‘PKK’ diyemiyorlar. Yazıklar olsun bunlara sahip çıkanlara”

KAYSERİ (AA) – Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, “Ülkemizdeki İrlandalılar bizi anlamak istemiyor. Çarşı her şeye karşı duruşuyla bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyenlere karşı cümleler kuruyorlar, Türkiye’nin politikalarını eleştiriyorlar, FETÖ’cüye sahip çıkıyorlar, PKK’ya ‘PKK’ diyemiyorlar. Yazıklar olsun bunlara sahip çıkanlara.” dedi.

Memiş, Sağlık-Sen’in Kayseri’deki yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Memur-Sen üyelerinin katsayı eşitsizliği, başörtü yasağının kaldırılması, darbecilerle mücadele gibi konularda dimdik durduklarını belirtti.

Memur-Sen’in gönül erleri olarak Türkiye’nin geleceği için mücadeleye her zaman hazır olduklarını ifade eden Memiş, “Akif İnan ağabeyimizin dediği gibi çağı kurtarmanın eylemi ve ülkeyi yeniden inşa etmenin hareketi olarak kurulan Memur-Sen’in üyeleri, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili konularda mücadele etmeye devam edecektir. Sendikal anlayışımız zaman zaman sorgulanıyor, ‘çalışanlarınızın hakkını savunun’ eleştirisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Eğer yaşadığınız ülkede yarın uyanınca neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsanız, terör olayları mı olacak, darbe mi olacak bunu bilmiyorsanız aldığınız özlük haklarının anlamı ve önemi yok.” diye konuştu.

Memiş, 15 Temmuz gecesi 1 milyon üye ve aileleriyle meydanlarda olduklarını, kendisinin de darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunduğunu aktardı.

“Biz antrenmanlıydık, hazırdık” diyen Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz darbe girişimlerine karşı meydanlara inmeye hazırdık. O gece Külliye’nin önündeydim, gözyaşı döktüm, korktuğum için değil. 10 yıldır gittiğim her yerde ‘bu ülkede artık darbe olmayacak’ diye cümle kurarken darbeyle karşı karşıyaydık. Allahım ‘Darbe olacaksa canımı al, çocuklarımıza da gösterme’ diye dua ettim. Oyunları hep beraber bozduk. 15 Temmuz gecesinden sonra bir aylık demokrasi nöbetlerinde herkes ‘mesele vatansa gerisi teferruattır’ dedi. Hakkari sokaklarında ‘Ölürüm Türkiye’ çaldı, Diyarbakır’da ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atıldı, Van sokakları Türk bayraklarıyla bezendi. Bu süreç bize beraber olma, kardeş olma şuurunu aşıladı. Şu an PKK ile FETÖ ile mücadele ediliyor ancak ülkemizde öyle enteresan bir siyaset anlayışı var ki… Ülkemizdeki İrlandalılar bizi anlamak istemiyor. Çarşı her şeye karşı duruşuyla bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyenlere karşı cümleler kuruyorlar, Türkiye’nin politikalarını eleştiriyorlar, FETÖ’cüye sahip çıkıyorlar, PKK’ya ‘PKK’ diyemiyorlar. Yazıklar olsun bunlara sahip çıkanlara.”

Konuşmaların ardından Sağlık-Sen’in yeni hizmet binası açıldı.