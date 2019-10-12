Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi 2. Olağanüstü Kongresi
KIRŞEHİR (AA) – Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Kırşehir Şubesi 2. Olağanüstü Kongresi yapıldı.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'ndaki kongrede tek aday olan Yasin Yücesan, 102 delegenin çoğunluk oyunu alarak başkan seçildi.
Yücesan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin sağlık camiasına hayırlar getirmesini temenni ederek, kendisine destek veren sağlıkçılara teşekkür etti.
Yönetimiyle birlikte, sağlıkçıların sorunlarıyla daha fazla ilgilenerek, sağlık alanında birlik ve beraberliği temin edeceklerini vurgulayan Yücesan, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
Yücesan'ın yönetiminde İlkay Tekin, Erdal Sevimli, Alper Uzun, Recep Kadir Turpçu, Menderes Gönç ve Murat Sargın yer aldı.
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