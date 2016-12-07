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Sağlık-Sen üyeleri dolar bozdurdu

07 Aralık 2016 Çarşamba, 19:40
Sağlık-Sen üyeleri dolar bozdurdu

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KIRŞEHİR (AA) – Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine dolar bozdurdu.

Toplu halde döviz bürosuna giden üyeler, bozdurdukları dolar karşılığında Türk lirası alarak başlatılan kampanyaya katkı sundu. Şube Başkanı Necati Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu anlamlı davranışlarından dolayı üyelerini kutladı.

“Üyelerimizin ‘çorbada bizim de tuzumuz olsun’ diyerek böyle bir davranışta bulunmaları bizi çok mutlu etti.” diyen Yılmaz, kamu kurumlarında çalışanlar başta olmak üzere tüm vatandaşları dolarlarını bozdurmaya davet ettiklerini belirtti.

Yılmaz, “Cumhurbaşkanımızın davetine icabet eden Kırşehir Sağlık-Sen ve kadın kollarımız olarak ‘çorbada bizim de tuzumuz olsun’ diyerek karınca kararınca dolarlarımızı bozdurmaya geldik. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum, asla yalnız değilsiniz. Dün yanınızdaydık bu gün de yanınızdayız, yarın da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tüm kamu çalışanlarına, tüm halkımıza sesleniyoruz, yastık altında ne kadar dolarları varsa az çok demeden damlaya damlaya göl olur, getirsinler, bozdursunlar. Bunu çocuklarının, torunlarının geleceği için yapsınlar.” ifadelerini kullandı.

Dolar bozdurma Türk Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanlığı

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