Sağlıklı yaşam için Her gün 10 bin adım

Konya’da, Sağlık Bakanlığı’nın “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” dahilinde ‘Her gün 10 bin adım’ temalı sağlıklı hayat yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığınca sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve bedensel aktivitenin desteklenmesi nedeniyle yürütülen “Türkiye Sağlıklı Gıda ve Hareketli Yaşam Programı” ve 3-4 Ekim Dünya yürüyüş günü zarfında Konya İl Sıhhat Müdürlüğü, Insanlar Sağlığı Müdürlüğü ve Ulus Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile birlikte Selçuklu Belediyesi Dumlupınar Spor Kompleksinde “Her gün 10 bin adım” temalı yürüyüş etkinliği düzenlendi. Yürüyüş etkinliğine, Konya İl Afiyet Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, Konya Insanlar Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Gökhan Darılmaz, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Ulusal Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, sıhhat idarecileri, sıhhat çalışanları ve öğrencilerle birlikte fazla sayıda vatandaş katıldı.

“Gideceğiniz yere araçlarla değil yürüye yürüye gidin”

Faaliyet sonrasında konuşan Konya İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, yürüyüş etkinliğinin amacının fiziksel aktivitenin önemine dikkat sürüklemek olduğunu belirterek, “Gün içerisinde daha pozitif hareket etmemizi karşılayan yapacağımız minik değişikliklerin, sağlığımıza katkısı tahminimizden koskocoman olacaktır. Vatandaşlarımızı, gidecekleri yerlere araçlarla yok mümkünse yürüyerek gitmeye, bisiklet kullanmaya, toplu nakliye araçlarını kullanırken inilecek duraktan, bir durak önce inmeye ve merdivenleri asansör kullanmadan çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

Konya Ahali Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ise, fiziki aktivitenin önemini öncelikle öğrenciler elde etmek üzere yediden yetmişe herkese hatırlatarak, şeker hastalığı, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, kas ve eklem hastalıkları gibi birçok kronik rahatsızlıkların maddesel aktivite yaparak önlenebileceği ya da en üye indirilebileceğini söyledi. Dinç bir toplum oluşturmak hedefi ile Sağlık Durumu Bakanlığının 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında ’Her gün 10 bin adım’ temalı etkinliğimizi gerçekleştirmiş olduk. Bu kapsamda vermiş oldukları destekten dolayı İl Afiyet Müdürlüğü, Halk Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Ulusal Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konya İli Halk Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Gökhan Darılmaz da, “Sıhhat Bakanlığının ‘Her Gün 10 bin adım’ temalı yürüyüş kampanyasını teşvik etmek nedeniyle hastanelerimizde, sağlık çalışanlarımız ile birlikte, hastalarımıza fiziksel aktivite ve sağlıklı gıda konularında eğitimler vereceğiz. Afiş ve broşürlerle de halkımızı bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.