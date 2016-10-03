“Sağlıklı yaşam” için pedal çevirdiler

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de bir araya gelen bisiklet tutkunları, 2 Ekim Dünya Kalp Gününe dikkat çekmek ve sigarasız hayatı özendirmek amacıyla pedal çevirdi.

Türkiye Bisikletliler Derneği Gülşehir Şubesi tarafından organize edilen programda, bisiklet tutkunları kentteki bir alışveriş merkezinin önünde bulunan sigara içme alanında biraraya geldiler.

Daha sonra, peribacalarıyla ünlü Uçhisar ve Göreme beldesi ile Zelve mevkisini kapsayan güzergahta pedal çeviren bisikletliler, yaklaşık 15 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Türkiye Bisikletliler Derneği Gülşehir Şubesi Başkanı Cihan Cambaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sigarasız hayat ve kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Sigaranın insan hayatındaki olumsuz yönlerine dikkat çeken Cambaz, “Dünya’da bir yaşamın sonlanması, garaya bağlı hastalıklardan kaynaklanıyor. Sağlıklı yaşam için spor ve egzersiz yapmak gerekiyor. Bu yüzden bisiklet sürmeyi herkese tavsiye edyoruz.” dedi.