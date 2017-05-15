Sağlıklı yaşamın sırrı Karadeniz’de

Ordu’nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi’nde yaşayanlar ekmek ihtiyacını babadan kalma yüzyıllık değirmende öğüttükleri mısır unundan yaptıkları ekmeklerle karşılıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde günümüzde varlığını sürdüren birkaç su değirmeninden biri olan Yalıköy su değirmeninde kadınlar gün boyu mısır öğütüyor. Adamakıllı bedava olan ve semt halkının karşılıklı kullanımında olan su değirmeninde öğütülen unlar, hamur teknelerinde yoğurularak kuzine sobalarda odun ateşiyle yapılan darı ekmeğine dönüşüyor. Semt sakinleri organik ürettikleri darı ekmeğini, yine organik üretilen yoğurt, karalahana, ançuez, balık ile süsledikleri sofralarından eksik etmiyor.

“FIRIN EKMEĞİ, MISIR UNU EKMEĞİNİN YERİNİ TUTMUYOR”

Mahalle sakinlerinden Meryem Kaptanoğlu (61), değirmenin dedelerinden kaldığını ve kendi çocukluğunda zeka değirmenin kullanıldığını belirtti. Kaptanoğlu, “Semt halkı olarak değirmeni müşterek kullanıyoruz. Bu değirmen bize dedelerimizden kalma ve hala çalışıyor. Değirmende ürettiğimiz darı unundan yaptığımız ekmek ile büyük kasaba merkezindeki fırından aldığımız ekmek aralarında tat farkı var. Fırın ekmeği, mısır unu ekmeğinin yerini tutmuyor” dedi.

Mahalle sakinlerinden Lütfi Aydın da yörede elektrikle çalışan değirmen bulunduğunu ama su değirmenlerinin özelliğinin çok farklı olduğuna uyarı çekti. Aydınlatılmış, “Elektrikli değirmenler su değirmeninde öğütülen unun lezzetini vermiyor. Yöre halkı olarak mısır ekmeğini seçim ediyoruz. Bizim yörede uzun yaşamanın sırlarından birisi de darı unudur” diye konuştu.

Metin Akyürek