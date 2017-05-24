Sağlıksız koşullarda üretilen ekmeklere zabıta el koydu

Edinilen bilgiye takriben, ilçe merkezinde devriye görevi yapan Kozan Belediyesi Zabıta ekipleri şüphelendikleri bir aracı otogar civarında durdurdu. Abdülhasip B. isimli Suriyeli vatandaşın kullandığı araçtaki yapılan aramada sağlığa zararlı koşullarda üretildiği saptama edilen 40 kasa firari Suriye ekmeği ele geçirildi. Ekmeklere zabıta ekipleri tarafından el konuldu.

İlçede yaşayan Suriyeli vatandaşlara karşın satıldığı belirlenen ekmeklerin satışını yapan şahıs hakkında yönetimle ilgili yaptırım tutanağı tutulduğu öğrenilirken ekmeklerin ise belediye cadde hayvanları rehabilitasyon merkezinde yem olarak değerlendirileceği öğrenildi.

öte yandan Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz ise yaptığı açıklamada, “İlçemizde Suriye ekmeği üretimi değil, satılan Suriye ekmekleri ilçemize dıştan firari yollarla getiriliyor. Vatandaşlarımızın bu alıcı sağlıksız koşullarda üretilen ekmekleri almamaları gerekmektedir” dedi.

Emre Bozdemir