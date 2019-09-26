“Sağlıkta Türkiye'yi İleri Taşımak” paneli
ANKARA (AA) – Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Genel Sekreteri Aslı Özelli, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinin, Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracağını belirterek, "Bu anlamda iki ülke (Türkiye ve ABD) ortak hedeflere sahibiz. Ülkemizin gerçek ve sürdürülebilir katma değere iş birliği ile ulaşabileceğine inanıyoruz." dedi.
AmCham Turkey/ABFT'nin "Kültürel İş Birliğiyle İş Yaratmak Projesi" kapsamındaki "Sağlıkta Türkiye'yi İleri Taşımak" paneli Sheraton Otel Ankara'da gerçekleştirildi.
Derneğin Genel Sekreteri Aslı Özelli, panelin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'de 50 milyar dolarlık sermayesi bulunan ABD şirketlerini temsil ettiklerini söyledi.
Özelli, "Bugün itibariyle 95 bin kişiye istihdam sağlamış ABD şirketi bulunuyor ve bunların bir kısmı 80 ülkeyi Türkiye'den yönetiyor. Faaliyetlerimizle mevcut Amerikan yatırımlarını daha ileri taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Sağlık hizmetlerindeki gelişmelere de değinen Özelli, "Bu alandaki iyileşme herkesi yakından ilgilendiriyor. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinin ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracağının farkındayız. Bu anlamda iki ülke ortak hedeflere sahibiz. Ülkemizin gerçek ve sürdürülebilir katma değere iş birliği ile ulaşabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Öztürk de sağlık sektörünün Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkiler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.
Bu anlamda iki ülkenin de birbirlerine katabileceği çok şey bulunduğunu dile getiren Öztürk, "Ülkemizde yatırımı olan Amerikan sermayeli şirketlerin Türkiye'nin sağlıktaki gelişim ve dönüşümünde verebileceği katkının bugün sağlananın çok üstünde bir potansiyele sahip olduğunun farkındayız." dedi.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefine de işaret eden Öztürk, söz konusu hedefin kendileri için en büyük teşvik edici güç olduğunu sözlerine ekledi.
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