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Sahara geçidi karla kaplandı

Doğu Anadolu’da sıcaklığın mevsim normallerinin altına düşmesiyle, Ardahan büyük kasaba merkezinde karla girift yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

25 Ekim 2016 Salı, 17:32
sahara-gecidi-karla-kaplandi

Doğu Anadolu’da sıcaklığın mevsim normallerinin altına düşmesiyle, Ardahan büyük kasaba merkezinde karla girift yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Şavşat-Ardahan Karayolu’nun 2640 rakımlı Sahara dağında kar yağışı ve sis yüzünden sürücüler zor durumda kaldı. Sahara Dağı’nda kurulan Yavuzköyün plato evleri kar aşağıda kaldı. Meteoroloji yetkilileri, kentin yükseklerindeki kar yağışı ile düşük rakımlı bölgelerindeki karla karışık yağmurun bir vakit daha devam edeceğini bildirdi. 

 Olgun Yıldız 
ARDAHAN

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