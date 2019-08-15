sahibinden.com'da klimalara ilgi arttı

İSTANBUL (AA) – sahibinden.com'un temmuz ayı verilerine göre, klima ilanlarına ilgi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 132 arttı.

sahibinden.com açıklamasına göre, yaz mevsimiyle birlikte yükselen, zaman zaman bunaltıcı seviyeye ulaşan hava sıcaklıkları, klimalara olan ilgiyi de artırıyor.

Geniş ürün çeşidi ve fiyat seçenekleriyle çok sayıda klima ilanını kullanıcıların beğenisine sunan sahibinden.com'un temmuz ayı verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine oranla ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisinin altında yer alan elektrikli ev aletleri alt kategorisindeki klima ilanlarına ilgi yüzde 132 artış gösterdi.

Ayda ortalama 45 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com'un temmuz ayı verilerine göre, klima ilanlarına en fazla ilgi gösteren ilk 3 şehir İstanbul, İzmir ve Antalya oldu. Temmuz ayı boyunca "klima" kelimesini en çok aratan ilk 5 şehir ise İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana olarak belirlendi.

– Klima seçerken nelere dikkat edilmeli

sahibinden.com, sıfır veya ikinci el klima tercih edeceklere yönelik hem enerji tasarrufu sağlayan hem de ekonomik kazanç sağlayan önerileri de derledi.

Buna göre, klima seçiminde enerji verimliliğine dikkat edilmeli. En az elektrik tüketen A ++ teknolojisine sahip, EER (enerji tasarrufu oranı) değeri en yüksek olan klimalar tercih edilmeli.

Klima takılacak odanın genişliği hesaplanmalı ve uygun kapasitelere sahip klimalar alınmalı.



Klimadan yüksek oranda verimlilik ve enerji tasarrufu sağlamak için ön planda on-off özelliği olan inverter klima çeşitleri tercih edilmeli.

Klimaların iç ünite filtrelerinin kendini temizleyebilme özelliğinin olmasına dikkat edilmeli.



Elektrik kesintilerinin yoğun olarak yaşandığı düşünüldüğünde, hafıza özelliği olan klimalar alınmalı, elektrik kesintisi sonrasında hafızasında kalan modda çalışmaya devam etmeli.

Klima satın alırken yaşanılan bölgenin iklimi dikkate alınmalı. Kış koşullarının zorlu olduğu Doğu Anadolu'da ısıtma değerleri yüksek klimalar tercih edilirken, Akdeniz Bölgesi'nde soğutma kapasitesi yüksek klimalar alınmalı.