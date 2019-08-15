sahibinden.com'da klimalara ilgi arttı
İSTANBUL (AA) – sahibinden.com'un temmuz ayı verilerine göre, klima ilanlarına ilgi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 132 arttı.
sahibinden.com açıklamasına göre, yaz mevsimiyle birlikte yükselen, zaman zaman bunaltıcı seviyeye ulaşan hava sıcaklıkları, klimalara olan ilgiyi de artırıyor.
Geniş ürün çeşidi ve fiyat seçenekleriyle çok sayıda klima ilanını kullanıcıların beğenisine sunan sahibinden.com'un temmuz ayı verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine oranla ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisinin altında yer alan elektrikli ev aletleri alt kategorisindeki klima ilanlarına ilgi yüzde 132 artış gösterdi.
Ayda ortalama 45 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com'un temmuz ayı verilerine göre, klima ilanlarına en fazla ilgi gösteren ilk 3 şehir İstanbul, İzmir ve Antalya oldu. Temmuz ayı boyunca "klima" kelimesini en çok aratan ilk 5 şehir ise İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana olarak belirlendi.
– Klima seçerken nelere dikkat edilmeli
sahibinden.com, sıfır veya ikinci el klima tercih edeceklere yönelik hem enerji tasarrufu sağlayan hem de ekonomik kazanç sağlayan önerileri de derledi.
Buna göre, klima seçiminde enerji verimliliğine dikkat edilmeli. En az elektrik tüketen A ++ teknolojisine sahip, EER (enerji tasarrufu oranı) değeri en yüksek olan klimalar tercih edilmeli.
Klima takılacak odanın genişliği hesaplanmalı ve uygun kapasitelere sahip klimalar alınmalı.
Klimadan yüksek oranda verimlilik ve enerji tasarrufu sağlamak için ön planda on-off özelliği olan inverter klima çeşitleri tercih edilmeli.
Klimaların iç ünite filtrelerinin kendini temizleyebilme özelliğinin olmasına dikkat edilmeli.
Elektrik kesintilerinin yoğun olarak yaşandığı düşünüldüğünde, hafıza özelliği olan klimalar alınmalı, elektrik kesintisi sonrasında hafızasında kalan modda çalışmaya devam etmeli.
Klima satın alırken yaşanılan bölgenin iklimi dikkate alınmalı. Kış koşullarının zorlu olduğu Doğu Anadolu'da ısıtma değerleri yüksek klimalar tercih edilirken, Akdeniz Bölgesi'nde soğutma kapasitesi yüksek klimalar alınmalı.
-
sahibinden.com'da klimalara ilgi arttı
-
Judoyu sevdirmek için gece gündüz çalışıyor
-
Kayseri'de yaralı şahine belediye sahip çıktı
-
Ön tekeri bariyere sıkışan traktörü itfaiye kurtardı
-
Baraj gölünde boğulan anne, baba ve oğul toprağa verildi
-
Rektör Karakaya, Genç Girişimciler ile buluştu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.