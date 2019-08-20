Şahin avı için göz kapağı dikilen kerkeneze cerrahi müdahale
KONYA (AA) – Konya'da, şahin avında kullanılmak istenen kerkenezin iple dikilen göz kapağı, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğünde yapılan cerrahi müdahaleyle açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, avcıların "görüşünü engelleyerek şahinlere kolay av olması" amacıyla göz kapaklarını iple diktiği kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilmek üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.
Burada, Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri tarafından yapılan ameliyatla, kerkenezin göz kapakları açıldı. Sağlığına kavuşan ve genel durumu iyi olan kerkenez, kontrollerinin ardından doğaya salındı.
Öte yandan, vahşi hayvan rehabilitasyon merkezi olma özelliği taşıyan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bu yıl yaralı 142 vahşi hayvanın tedavisi gerçekleştirildi.
Merkezdeki uzman ve hekimler, vahşi yaşamın dengesinin korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Şahin avı için göz kapağı dikilen kerkeneze cerrahi müdahale
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