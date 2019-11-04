Sahte para şüphelilerini alışveriş poşetleri ele verdi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de farklı iş yerlerinden alışveriş yapıp piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 5 kişi, poşetlerden yola çıkılarak belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara plakalı bir aracı kullanan şüphelilerin merkez ve Kaman ilçesindeki iş yerlerinde sahte para ile alışveriş yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eşkal bilgileri ve güvenlik kamerası görüntülerinden yararlanan ekipler, aracı Ankara-Kayseri kara yolu Kaman kavşağında durdurarak arama yaptı.

Otomobilde ve araçtakilerin üzerinde çok sayıda sahte 50 liralık banknot ve sigara ele geçiren ekipler, K.T, M.Ç, M.A.D, Ö.Ç. ve K.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin suçlamaları reddetmesi üzerine çalışmayı genişleten ekipler, otomobilde buldukları ve şüphelilerce farklı iş yerlerinden alınan alışveriş poşetlerini incelemeye aldı.

Kamera görüntüleri ve poşetlerin ait olduğu iş yerlerinden yola çıkarak şüphelilerin alışveriş yaptığı lokanta, market, büfe, kasap ve pastaneleri tespit eden ekipler, bu iş yerlerinden elde edilen sahte banknotlarla aynı seri numaralı sahte paraları belirleyerek müştekilerin şikayetlerini aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.