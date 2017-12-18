Sahte plaka devri kapanıyor

Terör olayları, hırsızlık ve kapkaç olaylarında sık karşılaşılan sahte plaka olayları, taklit edilemez yeni mühür sistemiyle tarih oluyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası, Emniyet Genel Müdürlüğü ve darphane iştirakiyle plakalarda yeni mühür sistemine geçiliyor. 1 Ocak 2018 tarihinde ülke genelinde plaka basımı yapılan odalarda uygulanmaya başlayacak olan yeni mühür ve beratları Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın’ın talimatlarıyla yurt genelinde plaka basımına yetkili olan odalara ulaştırılmaya başlandı.