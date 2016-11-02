Sahte sağlık personeli olayına soruşturma

Suriye’deki iç savaşta yaralanan ve babası Ahmet İlevi göre getirildiği Adana Devlet Hastanesinden Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki Emine El İlevi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, hastane bahçesinde minik kızla ilgilenen hemşire kıyafetli 21 yaşındaki K.H.’nin sağlık personeli olmadığı anlaşılmıştı.

Adana Halk Hastaneler Birliğinden olayla ilgili izah etme yapıldı. Açıklamada, “K.H. isimli şahsın ilk kez 06.10.2016 tarihinde, Devlet Hastanesinde yoğun bakımda yatarken ölüm eden bir hastanın yakını olarak, hastanemizde düzenli olarak refakatçi olarak bulunduğu, bu süreçte kendisini ayrı bir hastanenin hemşiresi olarak tanıttığı ve hastane personeliyle sosyal ilişki kurduğu, hastasının ölümünden daha sonra sivil kıyafetli olarak ara ara hastane personeline teşekkür maksatlı ziyaretleri dıştan, özellikli alanlara girişinin bulunmadığı, bu süreçlerin herhangi bir aşamasında, hastaya dönük hiçbir tıbbi ya da gayrı tıbbi müdahalesinin olmadığı ya da böyle bir duruma göz yumulmadığı, sağlık çalışanlarına ait üniforma giydiği durumlarda kendisini öbür bir hastanede çalıştığına dair yorumlar yaptığı yapılan tahlil ve değerlendirmeler neticesinde anlaşılmıştır. Hastanemizde görevli tüm sağlık durumu personelleri ve staj öğrenimi görebilen stajyer öğrencilerin kimliklerini belirtir ve kanıtlar nitelikte Tanıtım Kartları taşıması zorunludur. Hastanemizde yer alan özellikli birimlerde çalışan sıhhat çalışanları ve stajyerler birbirlerini tanıyacak şekilde belirli sayıda bulunmakla beraber kendisini sahte sağlık durumu çalışanı olarak tanıtan herhangi birisinin bu alanlara girişi olası olamaz ve ifşa olurlar. Tekrar özellikli birimlerimizin kapıları şifrelidir ve oysa tanıtım kartlarıyla antre yapılabilir. Bu bağlamda, haberde bahsedildiği gibi K.H. isimli şahsın, servislerde dolaştığı ya da ameliyathaneye girdiği yorumların gerçeklikle ilgisi yoktur. Yapılan soruşturma sırasında bu şart güvenlik kameraları kadar da onaylama edilmiştir. Süreçle ilgili Adana Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından geniş çaplı soruşturma başlatmıştır” denildi.